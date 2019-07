NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 112 auf 121 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Das Interesse an einer Übernahme des niederländischen Optik-Einzelhändlers GrandVision belege die Finanzkraft des fusionierten Brillenkonzerns, der kaum mit der eigenen Integration begonnen habe, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Transaktion mache strategisch und finanziell Sinn. Die Aktie habe sich allerdings schon gut entwickelt./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.07.2019 / 00:33 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.07.2019 / 00:33 / ET





