Aktie in diesem Artikel EssilorLuxottica 142,90 EUR

-0,07% Charts

News

Analysen

EssilorLuxottica 142,90 EUR -0,07% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat EssilorLuxottica nach der Bekanntgabe eines Nachfolgers für den verstorbenen Verwaltungsratschef Leonardo Del Vecchio auf "Buy" mit einem Kursziel von 167 Euro belassen. Nun werde der Vorstandschef des Brillenkonzerns, Francesco Milleri, den Posten mit übernehmen, was nicht wirklich überraschend sei, schrieb Analystin Susy Tibaldi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Immerhin sei Milleri die rechte Hand von Del Vecchio gewesen. Aus ESG-Sicht wäre es am besten die Rollen zu trennen, was aber bei den von ihr bewerteten Luxusunternehmen nicht immer die Praxis sei./ck/ag