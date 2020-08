Aktie in diesem Artikel EssilorLuxottica 111,00 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für EssilorLuxottica nach Halbjahreszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Zwar signalisiere der Umsatzrückgang um nur 29 Prozent im Corona-Krisenhalbjahr offenbar, dass sich der Brillenkonzern in der Branche am schnellsten erhole, schrieb Analyst Luca Solca in einer am Freitag vorliegenden Studie. Andererseits hätten sich die Gewinnmargen deutlich verschlechtert./mis/ajx