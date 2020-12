Aktie in diesem Artikel EssilorLuxottica 128,15 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 130 auf 165 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Nachfrage nach Luxusgütern aus China und den USA bleibe stark, schrieb Analyst Luca Solca in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Auch die europäischen Verbraucher seien trotz Lockdown-Maßnahmen weniger besorgt./mf/tih