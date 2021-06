Aktie in diesem Artikel EssilorLuxottica 145,74 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Bernstein Research hat die Einstufung für EssilorLuxottica nach einem Gespräch im Rahmen einer Konferenz des US-Analysehauses auf "Outperform" mit einem Kursziel von 165 Euro belassen. Wie Analyst Luca Solca in einer am Montag vorliegenden Studie schrieb, sei über das Großhandelsgeschäft, den Wettbewerb im US-Brillenmarkt sowie die aktuellen Sorgen der Anleger etwa mit Blick auf neue Konkurrenz diskutiert worden. Der Experte erinnerte an seine für das erste Quartal ausgesprochene Empfehlung des Brillenkonzerns als "Top Pick"./tih/ajx