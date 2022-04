Aktie in diesem Artikel EssilorLuxottica 166,15 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für EssilorLuxottica nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 192 Euro belassen. Das Jahr 2022 sei für den Brillen- und Luxusgüterkonzern auf hohem Niveau gestartet, schrieb Analyst Luca Solca in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das organische Wachstum sei höher als vom Analystenkonsens geschätzt./tih/mis