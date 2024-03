RBC Capital Markets

EssilorLuxottica Sector Perform

15:16 Uhr

EssilorLuxottica

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für EssilorLuxottica auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 195 Euro belassen. Der Fokus der Investoren habe sich zuletzt auf die Bewertungen in der Luxus- und Modebranche gerichtet, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Donnerstag vorliegenden Sektorstudie. Im Luxussegment bevorzuge er LVMV und Ferrari, in der Sportartikelbranche setze er auf Adidas und nicht auf Nike./bek/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2024 / 17:31 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.03.2024 / 00:45 / EDT

