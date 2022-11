Aktie in diesem Artikel Evonik AG 19,10 EUR

1,27% Charts

News

Analysen Aktie in diesem Artikel anzeigen Evonik AG 19,10 EUR 1,27% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Evonik nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen. Der Spezialchemiekonzern habe beim bereinigten operativen Ergebnis die Markterwartung erfüllt, beim Gewinn je Aktie aber positiv überrascht, schrieb Analyst Konstantin Wiechert in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Derweil habe sich der Volumenrückgang wie erwartet beschleunigt, während das Unternehmen insgesamt von positiven Währungseffekten profitiert habe./la/bek

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2022 / 08:52 / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.