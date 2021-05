LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Evonik von 30 auf 33 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Spezialchemiekonzern setze sein Potenzial um, schrieb Analyst Sebastian Satz in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das überraschend gute erste Quartal dürfte Sorgen der Anleger zerstreut haben, dass es wegen der relativen Stabilität in der Krise nun weniger Erholungsspielraum gebe./ag/zb