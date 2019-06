FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Facebook vor Zahlen für das zweite Quartal von 220 auf 230 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Geschäftstrends für das Online-Netzwerk seien gut, schrieb Analyst Lloyd Walmsley in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er erhöhte seine Schätzungen und geht davon aus, dass sich das Umsatzwachstum von Facebook im vierten Quartal beschleunigen wird. Die Aktie des Online-Netzwerks ist sein "Top Pick" unter den großen Internetwerten. Anlegern empfiehlt er, vor der anstehenden Berichtssaison Positionen aufbauen./ajx/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.06.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.06.2019 / 03:27 / GMT



