FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert der Papiere von Facebook angesichts der "Attacke im Onlinehandel mit Facebook-Shops" von 242 auf 260 US-Dollar angehoben. Die Einstufung ließ Analyst Ingo Wermann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf "Kaufen". "Facebook-Shops, das auch als Attacke gegen Amazon zu werten ist, hat unseres Erachtens das Potenzial, zu einem Gewinn- und Umsatzturbo für den Konzern zu werden", so der Experte. "Werbung, die durch das Anklicken nun wahrscheinlicher direkt zu einem Kauf führt, kann zu höheren Preisen verkauft werden."/ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2020 / 13:34 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2020 / 13:42 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.