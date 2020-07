NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Facebook von 271 auf 320 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das zweite Quartal sei für das Unternehmen besser als erhofft gewesen, schrieb Analyst Mark Mahaney in einer am Freitag vorliegenden Studie. Während die Online-Werbung allgemein unter dem Virus leide, habe sich das Facebook-Geschäft in diesem Punkt als besonders widerstandsfähig erwiesen./tih/he