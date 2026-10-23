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flatexDEGIRO Aktie

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23,50 EUR +1,16 EUR +5,19 %
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Marktkap. 2,44 Mrd. EUR

KGV 24,57 Div. Rendite 0,82%
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AI Analyse

Barclays Capital

flatexDEGIRO Overweight

08:01 Uhr
flatexDEGIRO Overweight
Aktie in diesem Artikel
flatexDEGIRO AG
23,50 EUR 1,16 EUR 5,19%
Charts| News| Analysen
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Flatexdegiro von 44 auf 43 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die von den Investoren gesehenen Wachstumsrisiken seien auf dem aktuellen Bewertungsniveau mehr als eingepreist, schrieb Grace Dargan am Freitag. Flatexdegiro ist nun ihr Favorit unter den europäischen Onlinebrokern./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 18:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ralf Liebhold / Shutterstock.com

Zusammenfassung: flatexDEGIRO Overweight

Unternehmen:
flatexDEGIRO AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
43,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
22,38 €		 Abst. Kursziel*:
92,14%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
23,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
82,98%
Analyst Name:
Grace Dargan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
41,92 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu flatexDEGIRO AG

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Nachrichten zu flatexDEGIRO AG

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