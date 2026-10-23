flatexDEGIRO Aktie
Marktkap. 2,44 Mrd. EURKGV 24,57 Div. Rendite 0,82%
WKN FTG111
ISIN DE000FTG1111
Symbol FNNTF
AI Analyse
flatexDEGIRO Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Flatexdegiro von 44 auf 43 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die von den Investoren gesehenen Wachstumsrisiken seien auf dem aktuellen Bewertungsniveau mehr als eingepreist, schrieb Grace Dargan am Freitag. Flatexdegiro ist nun ihr Favorit unter den europäischen Onlinebrokern./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 18:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ralf Liebhold / Shutterstock.com
Zusammenfassung: flatexDEGIRO Overweight
|Unternehmen:
flatexDEGIRO AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
43,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
22,38 €
|Abst. Kursziel*:
92,14%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
23,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
82,98%
|
Analyst Name:
Grace Dargan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
41,92 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|flatexDEGIRO Hold
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|Deutsche Bank AG
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|flatexDEGIRO Buy
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|Barclays Capital
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|flatexDEGIRO Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
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|flatexDEGIRO Underweight
|Morgan Stanley
|23.10.26
|flatexDEGIRO Hold
|Deutsche Bank AG
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|flatexDEGIRO Hold
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|flatexDEGIRO Hold
|Deutsche Bank AG
|22.07.26
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.