DAX 24.891 +0,2%ESt50 6.253 +0,4%MSCI World 4.826 +0,7%Top 10 Crypto 8,7190 +4,5%Nas 25.769 +1,0%Bitcoin 58.422 +2,3%Euro 1,1414 +0,0%Öl 91,51 +2,6%Gold 4.065 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F NVIDIA 918422 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Micron Technology 869020 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 BYD A0M4W9 Amazon 906866 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Dow fester -- NVIDIA legt Nebius-Beteiligung offen -- Netflix, TSMC, BYD, Utz, Chip-Aktien, SAP, Lufthansa, Siemens Energy, Microsoft, AMD, Apple, Novo Nordisk, Micron im Fokus
Top News
SAP-Aktie gibt nach: JPMorgan hält an Kursziel fest - Wall Street sieht mehr Potenzial SAP-Aktie gibt nach: JPMorgan hält an Kursziel fest - Wall Street sieht mehr Potenzial
SK hynix-Aktie: Hebel-ETFs starten, doch nicht jeder sollte zugreifen SK hynix-Aktie: Hebel-ETFs starten, doch nicht jeder sollte zugreifen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Fresenius Aktie

Kaufen
Verkaufen
Fresenius Aktien-Sparplan
43,72 EUR +0,97 EUR +2,27 %
STU
finanzen.net zero
Fresenius jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 23,5 Mrd. EUR

KGV 21,83 Div. Rendite 2,14%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 578560

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005785604

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol FSNUF

Jefferies & Company Inc.

Fresenius SECo Buy

14:51 Uhr
Fresenius SECo Buy
Aktie in diesem Artikel
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
43,72 EUR 0,97 EUR 2,27%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fresenius vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Nach einem ermutigenden ersten Quartal gebe es noch Aufwärtspotenzial, schrieb James Vane-Tempest in einer Vorschau am Dienstag. Das Ernährungsgeschäft Kabi könne profitabler werden und bei dem Krankenhausbetreiber Helios sorge die Reform der gesetzlichen Krankenversicherung für mehr Klarheit./rob/bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 05:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 05:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Fresenius

Zusammenfassung: Fresenius Buy

Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
55,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
43,29 €		 Abst. Kursziel*:
27,05%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
43,72 €		 Abst. Kursziel aktuell:
25,80%
Analyst Name:
James Vane-Tempest 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
54,18 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

14:51 Fresenius Buy Jefferies & Company Inc.
20.07.26 Fresenius Buy Deutsche Bank AG
13.07.26 Fresenius Buy Deutsche Bank AG
13.07.26 Fresenius Buy Jefferies & Company Inc.
16.06.26 Fresenius Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

finanzen.net Fresenius SE-Analyse im Blick Fresenius SE-Analyse: Jefferies & Company Inc. stuft Aktie mit Buy ein Fresenius SE-Analyse: Jefferies & Company Inc. stuft Aktie mit Buy ein
finanzen.net Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Mittag nahezu unverändert
finanzen.net DAX 40-Papier Fresenius SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Fresenius SE-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.net Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE tendiert am Dienstagvormittag tiefer
finanzen.net Freundlicher Handel: DAX liegt schlussendlich im Plus
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX notiert schlussendlich im Plus
dpa-afx Deutsche Bank sieht bei Fresenius Potenzial - Aktie zieht an
finanzen.net Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE verteuert sich am Montagnachmittag
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: Das macht der DAX am Montagnachmittag
Zacks Reasons to Retain Fresenius Medical Stock in Your Portfolio for Now
Zacks Should Value Investors Buy Fresenius SE & Co. (FSNUY) Stock?
EQS Group EQS-PVR: Fresenius SE & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
MotleyFool Fresenius (FMS) Q1 2026 Earnings Transcript
EQS Group EQS-DD: Fresenius SE & Co. KGaA: Michael Sen, buy
Zacks Are Investors Undervaluing Fresenius SE & Co. (FSNUY) Right Now?
EQS Group EQS-News: 2026 Annual General Meeting of Fresenius: Shareholders approve all agenda items
EQS Group EQS-News: 2026 Annual General Meeting: Fresenius delivers strong performance in 2025 and proposes 5% increase in dividends
RSS Feed
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) zu myNews hinzufügen