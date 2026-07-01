Fresenius Aktie
Marktkap. 23,5 Mrd. EURKGV 21,83 Div. Rendite 2,14%
WKN 578560
ISIN DE0005785604
Symbol FSNUF
Fresenius SECo Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fresenius vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Nach einem ermutigenden ersten Quartal gebe es noch Aufwärtspotenzial, schrieb James Vane-Tempest in einer Vorschau am Dienstag. Das Ernährungsgeschäft Kabi könne profitabler werden und bei dem Krankenhausbetreiber Helios sorge die Reform der gesetzlichen Krankenversicherung für mehr Klarheit./rob/bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 05:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 05:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Fresenius
Zusammenfassung: Fresenius Buy
|Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
55,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
43,29 €
|Abst. Kursziel*:
27,05%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
43,72 €
|Abst. Kursziel aktuell:
25,80%
|
Analyst Name:
James Vane-Tempest
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
54,18 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|14:51
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|14:51
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
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|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.06.26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|14:51
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
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|16.06.26
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