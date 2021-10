MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Fuchs Petrolub nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Add" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Der Schmierstoffhersteller habe in einem schwierigen Umfeld stark abgeschnitten, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Umsatz und vor allem das operative Ergebnis (Ebit) hätten die Markterwartungen übertroffen./la/ck