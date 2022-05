FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fuchs Petrolub auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Die Entwicklung des Schmierstoffherstellers sei nicht so schlecht, wie es die Bewertung der Aktien erscheinen lasse, schrieb Analyst Lars Vom-Cleff in einer am Freitag vorliegenden Studie nach dem Quartalsbericht./ag/mis