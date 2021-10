FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Fuchs Petrolub in einem Ausblick auf den Quartalsbericht auf "Hold" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Der Kostendruck nehme zu, schrieb Analyst Lars Vom-Cleff in der am Montag vorliegenden Studie./ag/gl