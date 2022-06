FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Fuchs Petrolub mit Blick auf ein Aktienrückkaufprogramm von 40 auf 37 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Kaufen" belassen. Analyst Axel Herlinghaus schloss sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie der Ansicht des Unternehmens an, dass der Aktienkurs deutlich unterbewertet sei. Gleichzeitig bergen seiner Meinung nach anstehende Aussagen des Chemiekonzerns zum Ausblick und zum Free Cash Flow "ein gewisses Enttäuschungspotenzial", was den Druck auf die Aktie noch verlängern könne./bek/ajx