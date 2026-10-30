JP Morgan Chase & Co.

FUCHS SE VZ Overweight

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fuchs von 49 auf 51 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Angelina Glazova bezog in einer am Freitag vorliegenden Studie die vollständigen Ergebnisse des Schmierstoffherstellers für das dritte Quartal in ihr Modell ein - mit nur begrenzten Anpassungen. Ihr Kursziel macht sie nun an den Erwartungen bis Dezember 2028 fest./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 19:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 19:23 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: FUCHS PETROLUB