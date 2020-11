LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Givaudan von 2850 auf 3300 Franken angehoben, die Einstufung aber auf "Underweight" belassen. Der Schweizer Aromen- und Duftstoffhersteller sei bisher gut durch die Krise gekommen und habe einmal mehr seine Position als wohl widerstandsfähigster Zutaten-Lieferant bewiesen schrieb Analyst Sebastian Satz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem habe das Management einige der Probleme der letzten Jahre adressiert und ein beständigeres Wachstum erzielt. Dies reiche allerdings nicht aus, um den Kursanstieg der Aktien von 30 Prozent über das letzte Jahr zu rechtfertigen. Satz geht davon aus, dass Givaudan mit Abflauen der Corona-Krise an Attraktivität als relativ sicherer Hafen einbüßen wird./la/jha/