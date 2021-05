LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Givaudan von 3300 auf 3550 Franken angehoben, die Einstufung aber auf "Underweight" belassen. Analyst Alex Stewart überarbeitete in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie seine Schätzungen. Die Kurse europäischer Chemiekonzerne suggerierten, dass der derzeitige Schwung in der Branche anhält, es gebe aber erste Warnsignale für nachlassendes Nachfragewachstum. Das zweite Quartal dürfte aber nochmals stark werden und so sei es zu früh für deutlichen Pessimismus. Stewart empfiehlt allerdings, des Engagement zurückzufahren./tih/ag