ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für GlaxoSmithKline nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1680 Pence belassen. Der Ausblick des Pharmakonzerns spreche dafür, dass

die Konsensschätzungen um gut ein Prozent steigen könnten, schrieb Analystin Laura Sutcliffe in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Anleger dürften die Qualität der neuen Ziele aber hinterfragen und womöglich unterschiedlich beurteilen. In der Summe spreche dies für eine neutrale Reaktion des Aktienkurses./tih/mis