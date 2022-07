ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für GlaxoSmithKline auf "Underperform" mit einem Kursziel von 1400 Pence belassen. Analyst Faham Baig lobte in einer am Freitag vorliegenden Studie die Hochwertigkeit der vor der Abspaltung stehenden Konsumgütersparte Haleon. In einer Branche mit strukturellen Wachstumstrends werde die Firma das einzige rein auf Konsumentengesundheit fokussierte Unternehmen mit Börsennotierung. Dabei sei Haleon der führende Akteur in dem Bereich mit einem doppelt so hohen Marktanteil wie der des nächsten Wettbewerbers. Auch die Margen seien höher als die der Konsumgüterkonzerne./tav/tih