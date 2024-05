Bernstein Research

GSK Outperform

14:21 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für GSK von 2505 auf 2560 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der britische Pharmakonzern dürfte eher in der ersten Jahreshälfte wachsen, schrieb Analyst Justin Smith in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Obwohl sich die Aktie bereits auf einem Jahreshoch befinde, bleibe er positiv gestimmt, denn die Erwartungen für den wichtigsten Pipeline-Kurstreiber in diesem Jahr seien niedrig. Damit spielte der Experte auf klinische Studiendaten zu dem Asthma-Mittel Depemokimab an, die im dritten Quartal veröffentlicht werden dürften./la/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2024 / 14:26 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2024 / 05:00 / UTC

