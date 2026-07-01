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ISIN DE0006047004

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Symbol HLBZF

Jefferies & Company Inc.

Heidelberg Materials Buy

13:36 Uhr
Heidelberg Materials Buy
Aktie in diesem Artikel
Heidelberg Materials
174,65 EUR 1,55 EUR 0,90%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Buy" mit einem Kursziel von 292 Euro belassen. Die jüngst angekündigten Reformvorschläge zum EU-Emissionshandelssystem (EU-ETS) betrachte sie als positiv für die europäischen Zementhersteller, da die Verlängerung der Zuteilung kostenloser Emissionszertifikate weniger deutlich als erwartet ausfalle, schrieb Glynis Johnson in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 04:04 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / 04:04 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy

Unternehmen:
Heidelberg Materials		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
292,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
175,35 €		 Abst. Kursziel*:
66,52%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
174,65 €		 Abst. Kursziel aktuell:
67,19%
Analyst Name:
Glynis Johnson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
241,11 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Spohn Cement Beteiligungen GmbH, Pledging of 300,000 shares to secure the granting of European call options
EQS Group EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Spohn Cement Beteiligungen GmbH, Granting (sale) of European call options on 300,000 shares; maturity on January 11, 2027; strike price of EUR 218.11
EQS Group EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Spohn Cement Beteiligungen GmbH, Granting (sale) of European put options on 300,000 shares; maturity on January 11, 2027; strike price of EUR 136.32
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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