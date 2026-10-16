DAX 25.209 -1,6%ESt50 6.117 -1,4%MSCI World 4.921 +0,3%Top 10 Crypto 10,80 +0,7%Nas 26.548 +1,6%Bitcoin 73.290 +0,4%Euro 1,1216 -0,2%Öl 108,2 -1,5%Gold 4.146 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Henkel vz. Aktie

Kaufen
Verkaufen
Henkel vz. Aktien-Sparplan
78,20 EUR -0,22 EUR -0,28 %
STU
finanzen.net zero
Henkel vz. jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 29,91 Mrd. EUR

KGV 14,17 Div. Rendite 2,97%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 604843

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0006048432

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol HENOF

AI Analyse

Bernstein Research

Henkel vz Market-Perform

15:31 Uhr
Henkel vz Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Henkel KGaA Vz.
78,20 EUR -0,22 EUR -0,28%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 74,96 Euro belassen. Der chinesische Online-Markt für Kosmetikprodukte habe im September weiter geschwächelt, schrieb Callum Elliott in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Dabei habe sich der Bruttowarenwert der von ihm gecoverten Unternehmen mit minus 13,3 Prozent etwas besser gehalten als der Gesamtmarkt. Insgesamt falle der Monat September mit Blick aufs Gesamtjahr in diesem Marktsegment nur wenig ins Gewicht./mis/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 11:41 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 11:41 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Henkel AG

Zusammenfassung: Henkel vz. Market-Perform

Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
74,96 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
77,72 €		 Abst. Kursziel*:
-3,55%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
78,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-4,14%
Analyst Name:
Callum Elliott 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
76,61 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Henkel KGaA Vz.

15:31 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
13.10.26 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
09.10.26 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
06.10.26 Henkel vz. Neutral Goldman Sachs Group Inc.
30.09.26 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.

finanzen.net Aktie im Blick Henkel vz-Aktie: Market-Perform-Bewertung durch Bernstein Research Henkel vz-Aktie: Market-Perform-Bewertung durch Bernstein Research
finanzen.net LUS-DAX aktuell: LUS-DAX verbucht am Montagnachmittag Verluste
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: So entwickelt sich der LUS-DAX am Mittag
finanzen.net Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittag mit Verlusten
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX beginnt Handel im Plus
finanzen.net Henkel vz Aktie News: Investoren trennen sich am Montagvormittag vermehrt von Henkel vz
finanzen.net Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Handelsende Zuschläge
finanzen.net Henkel vz Aktie News: Henkel vz reagiert am Nachmittag positiv
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: nachmittags Gewinne im LUS-DAX
Zacks Henkel AG & Co. (HENKY) Upgraded to Buy: Here's Why
RTE.ie Persil-maker Henkel raises organic growth 2026 guidance
EQS Group EQS-News: Henkel delivers strong sales and earnings performance in the first half and upgrades top-line expectations for 2026
EQS Group EQS-News: Henkel delivers good organic sales growth in the first quarter of 2026
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
MotleyFool Stock Market Today, March 26: Olaplex Shares Surge After Henkel Agrees to $1.4 Billion Buyout
Benzinga Olaplex Stock Soars As Henkel Strikes $1.4 Billion Takeover Deal
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
RSS Feed
Henkel KGaA Vz. zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.