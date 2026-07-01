DAX 24.998 -0,5%ESt50 6.250 -0,3%MSCI World 4.843 +0,2%Top 10 Crypto 8,3315 +2,8%Nas 25.873 -1,6%Bitcoin 55.653 +1,8%Euro 1,1445 +0,5%Öl 86,79 +4,2%Gold 4.077 +1,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F SAP 716460 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y EVOTEC 566480 Micron Technology 869020 Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 BASF BASF11 BYD A0M4W9 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach US-Inflationsdaten: DAX im Minus -- Wall Street vorbörslich uneins -- JPMorgan mit Rekordquartalsgewinn -- SAP, IBM, EVOTEC, Rocket Lab, Novo Nordisk, Apple, SpaceX, AMD im Fokus
Top News
Hormus-Krimi treibt Ölpreise: Doch das Überangebot dämpft das Momentum Hormus-Krimi treibt Ölpreise: Doch das Überangebot dämpft das Momentum
Palantir-Aktie gerät weiter unter Druck - jetzt wächst die Nervosität Palantir-Aktie gerät weiter unter Druck - jetzt wächst die Nervosität
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Iberdrola SA Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
21,27 EUR +0,03 EUR +0,14 %
STU
19,64 CHF +0,10 CHF +0,50 %
BRX
finanzen.net zero
Iberdrola SA jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 133,96 Mrd. EUR

KGV 19,78 Div. Rendite 4,86%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0M46B

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN ES0144580Y14

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol IBDSF

JP Morgan Chase & Co.

Iberdrola SA Neutral

15:01 Uhr
Iberdrola SA Neutral
Aktie in diesem Artikel
Iberdrola SA
21,27 EUR 0,03 EUR 0,14%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Iberdrola mit einem Kursziel von 18 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Javier Garrido traut dem Versorger weiterhin zu, die Jahresziele zu übertreffen, auch wenn der Überschuss des ersten Halbjahrs vermutlich optisch schwächer ausfallen dürfte. Dies schrieb er am Dienstag in seinem Ausblick./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 10:28 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 10:28 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Cristina Arias/Getty Images

Zusammenfassung: Iberdrola SA Neutral

Unternehmen:
Iberdrola SA		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
18,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
21,18 €		 Abst. Kursziel*:
-15,01%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
21,27 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-15,37%
Analyst Name:
Javier Garrido 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
19,95 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Iberdrola SA

15:01 Iberdrola SA Neutral JP Morgan Chase & Co.
03.07.26 Iberdrola SA Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.06.26 Iberdrola SA Market-Perform Bernstein Research
28.05.26 Iberdrola SA Market-Perform Bernstein Research
27.05.26 Iberdrola SA Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Iberdrola SA

finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Iberdrola SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Iberdrola SA von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Iberdrola SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Iberdrola SA von vor 5 Jahren eingefahren
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Iberdrola SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Iberdrola SA von vor 3 Jahren abgeworfen
TraderFox Big Call Screening: Deutschen Börse, The Travelers, Iberdrola, Waste Management
TraderFox Big Call: Depotperformance mit +150% weiter stabil im Bereich des Allzeithochs - Diese 4 Dauerläufer bieten sich jetzt für einen Einstieg mit einem Hebelderivat an!
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Iberdrola SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Iberdrola SA von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Iberdrola SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Iberdrola SA-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Iberdrola SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Iberdrola SA-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
reNEWS Wind drives Iberdrola generation increase
Financial Times Scottish Power calls on regulator to securitise bad UK energy debts
Zacks Iberdrola (IBDRY) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
reNEWS Iberdrola advances Tâmega Norte wind project
reNEWS Iberdrola buys 40MW Italian wind farm
reNEWS Iberdrola signs five Italian PPAs
reNEWS Iberdrola lifts profit on network growth
reNEWS Iberdrola reaches 400MW capacity in Italy
RSS Feed
Iberdrola SA zu myNews hinzufügen