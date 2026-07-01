Iberdrola SA Aktie
Marktkap. 133,96 Mrd. EURKGV 19,78 Div. Rendite 4,86%
WKN A0M46B
ISIN ES0144580Y14
Symbol IBDSF
Iberdrola SA Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Iberdrola mit einem Kursziel von 18 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Javier Garrido traut dem Versorger weiterhin zu, die Jahresziele zu übertreffen, auch wenn der Überschuss des ersten Halbjahrs vermutlich optisch schwächer ausfallen dürfte. Dies schrieb er am Dienstag in seinem Ausblick./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 10:28 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 10:28 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Cristina Arias/Getty Images
Zusammenfassung: Iberdrola SA Neutral
|Unternehmen:
Iberdrola SA
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
18,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
21,18 €
|Abst. Kursziel*:
-15,01%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
21,27 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-15,37%
|
Analyst Name:
Javier Garrido
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
19,95 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Iberdrola SA
|15:01
|Iberdrola SA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Iberdrola SA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.06.26
|Iberdrola SA Market-Perform
|Bernstein Research
|28.05.26
|Iberdrola SA Market-Perform
|Bernstein Research
|27.05.26
|Iberdrola SA Overweight
|Barclays Capital
|15:01
|Iberdrola SA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Iberdrola SA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.06.26
|Iberdrola SA Market-Perform
|Bernstein Research
|28.05.26
|Iberdrola SA Market-Perform
|Bernstein Research
|27.05.26
|Iberdrola SA Overweight
|Barclays Capital
|27.05.26
|Iberdrola SA Overweight
|Barclays Capital
|26.05.26
|Iberdrola SA Overweight
|Barclays Capital
|08.01.26
|Iberdrola SA Buy
|UBS AG
|12.12.25
|Iberdrola SA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|Iberdrola SA Overweight
|Barclays Capital
|05.05.26
|Iberdrola SA Verkaufen
|DZ BANK
|28.10.25
|Iberdrola SA Verkaufen
|DZ BANK
|21.07.21
|Iberdrola SA Underperform
|RBC Capital Markets
|28.06.21
|Iberdrola SA Underperform
|RBC Capital Markets
|05.07.16
|Iberdrola SA Underperform
|BNP PARIBAS
|15:01
|Iberdrola SA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Iberdrola SA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.06.26
|Iberdrola SA Market-Perform
|Bernstein Research
|28.05.26
|Iberdrola SA Market-Perform
|Bernstein Research
|21.05.26
|Iberdrola SA Hold
|Jefferies & Company Inc.