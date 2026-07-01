IBM Aktie
Marktkap. 174,98 Mrd. EURKGV 26,53 Div. Rendite 2,27%
WKN 851399
ISIN US4592001014
Symbol IBM
IBM Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für IBM von 320 auf 260 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Für die US-Internet- und Softwareaktien dürfte das zweite Quartal eine Rückkehr von einer breit angelegten Sektorpositionierung hin zu einer aktienspezifischen Überrendite im Vergleich zu den entsprechenden Benchmark-Indizes markieren, schrieb Brent Thill in einem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Er favorisiert in diesem Zusammenhang unter anderem Amazon und Microsoft aufgrund ihrer stärkeren Dynamik in den Bereichen Cloud und KI sowie aufgrund erreichbarer Zielvorgaben. Das niedrigere Kursziel für IBM begründete der Experte mit unerwartet schwachen vorläufigen Quartalszahlen./edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 23:18 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 00:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tomasz Bidermann / Shutterstock.com
Zusammenfassung: IBM Buy
|Unternehmen:
IBM Corp. (International Business Machines)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 260,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 213,00
|Abst. Kursziel*:
22,07%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 211,91
|Abst. Kursziel aktuell:
22,69%
|
Analyst Name:
Brent Thill
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 260,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
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