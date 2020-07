FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Infineon vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Die Endmärkte deuteten ein U-förmige Erholung - also eine sich länger hinziehende Erholung - hin, schrieb Analyst Robert Sanders in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Investoren schauten aber auch schon stark auf die 2021 und 2022 erwartete Erholung. In diesem Umfeld könnte ein Blick auf Werte lohnen, die von der Erholung profitieren würden, statt auf die eher defensiven Branchentitel. Der Analyst verwies auf Infineon, ST Micro und Dialog Semi. Bei Halbleiterausrüstern zieht er strukturelle Wachstumsstories wie ASM International und Aixtron schon hoch bewerteten Aktien wie ASML vor./mf/mis