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Symbol IFNNF

Barclays Capital

Infineon Overweight

11:11 Uhr
Infineon Overweight
Aktie in diesem Artikel
Infineon AG
80,15 EUR 2,23 EUR 2,86%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Infineon von 63 auf 90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Simon Coles geht recht optimistisch in die Berichtssaison europäischer und asiatischer Hardwareunternehmen, wie er am Montag in seinem Ausblick schrieb. Die Erwartungen seien allerdings bereits gestiegen und selektives Vorgehen daher angesagt. Denn die Anleger achteten immer stärker darauf, inwiefern sich Investitionen in KI auch bezahlt machen, und wie stark einzelne Werte bereits gelaufen seien. Coles setzt vor allem auf Taiwan Semiconductors, SK Hynix, ASML und ASM International. Von Infineon erhofft sich Coles Signale, inwieweit die neue Produktionsstätte die Engpässe bei Leistungshalbleitern beseitigen kann./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 06:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 06:03 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Infineon Overweight

Unternehmen:
Infineon AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
90,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
79,45 €		 Abst. Kursziel*:
13,28%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
80,15 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,29%
Analyst Name:
Simon Coles 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
85,70 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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