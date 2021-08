ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Infineon nach Quartalszahlen von 42 auf 43 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Halbleiterhersteller habe die Erwartungen weitgehend erfüllt, schrieb Analyst Francois-Xavier Bouvignies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Ermutigend sei, dass Infineon Bruttomargen auf dem höchsten Niveau seit dem Jahr 2000 berichtet habe. Mittlerweile habe das Unternehmen Aufträge für fast zwei Jahre, und mit der neuen Fabrik in Villach sowie mehr Platz am Dresdner Standort steigere der Konzern auch seine Produktionskapazitäten. Der Experte senkte seine Ergebnisschätzung (EPS) für 2021 etwas wegen der corona-bedingten, zeitweisen Produktionsprobleme in Malaysia, hob seine Prognosen für die kommenden Jahre aber an./gl/mis