LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Infineon von 21 auf 25 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Dank des Geschäfts mit der Autoindustrie verbesserten sich die Wachstumsaussichten der führenden europäischen Halbleiterhersteller Infineon und STMicro, schrieb Analyst Andrew Gardiner in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Er hob seine Schätzungen für die Umsätze und operativen Ergebnisse an. STMicro sei derweil attraktiver bewertet als der deutsche Konkurrent./gl/ajx