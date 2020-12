ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Infineon nach einer Veranstaltung des Chip-Herstellers zu Leistungshalbleitern auf "Underperform" mit einem Kursziel von 22,50 Euro belassen. Die gute Nachfrage nach diesen Produkten setze sich fort, schrieb Analyst Achal Sultania in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Nachfrage nach Komponenten für den Automobilbau habe sich beschleunigt. Die guten Wachstumsaussichten seien am Markt aber wohl hinreichend eingepreist./bek/gl