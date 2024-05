RBC Capital Markets

ING Group Sector Perform

12:41 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat ING nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 16,50 Euro belassen. Die Bank habe eine gute Geschäftsdynamik gezeigt, lobte Analystin Anke Reingen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dass die Niederländer den Zinsüberschuss 2024 nun am oberen Ende der bestätigten Zielspanne erwarteten, sei nicht wirklich überraschend./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.05.2024 / 02:14 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.05.2024 / 02:14 / EDT

