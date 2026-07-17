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JCDecaux Aktie

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23,34 EUR +0,90 EUR +4,01 %
STU
21,54 CHF +0,46 CHF +2,18 %
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Marktkap. 4,7 Mrd. EUR

KGV 12,59 Div. Rendite 4,20%
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WKN 578972

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ISIN FR0000077919

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Symbol JCDXF

JP Morgan Chase & Co.

JCDecaux Overweight

15:06 Uhr
JCDecaux Overweight
Aktie in diesem Artikel
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
23,34 EUR 0,90 EUR 4,01%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für JCDecaux nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Der Außenwerbevermarkter habe stark abgeschnitten, schrieb Marcus Diebel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:49 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:49 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Andy Dean Photography / Shutterstock.com

Zusammenfassung: JCDecaux Overweight

Unternehmen:
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
30,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
23,04 €		 Abst. Kursziel*:
30,21%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
23,34 €		 Abst. Kursziel aktuell:
28,53%
Analyst Name:
Marcus Diebel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
24,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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