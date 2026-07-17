JCDecaux Aktie
Marktkap. 4,7 Mrd. EURKGV 12,59 Div. Rendite 4,20%
WKN 578972
ISIN FR0000077919
Symbol JCDXF
JCDecaux Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für JCDecaux nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Der Außenwerbevermarkter habe stark abgeschnitten, schrieb Marcus Diebel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:49 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:49 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Andy Dean Photography / Shutterstock.com
Zusammenfassung: JCDecaux Overweight
|Unternehmen:
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
30,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
23,04 €
|Abst. Kursziel*:
30,21%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
23,34 €
|Abst. Kursziel aktuell:
28,53%
|
Analyst Name:
Marcus Diebel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
24,57 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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