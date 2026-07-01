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Symbol JGHAF

Jefferies & Company Inc.

Jungheinrich Buy

10:26 Uhr
Jungheinrich Buy
Aktie in diesem Artikel
Jungheinrich AG
24,78 EUR 0,08 EUR 0,32%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Jungheinrich auf "Buy" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Bei einer Untersuchung durch die Bundesfinanzaufsicht BaFin dürfte es eher um das "Timing" einer bilanziellen Bewertung von Vermögenswerten gehen als um die Bewertung als solche, schrieb Lucas Ferhani in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Wichtig sei, dass die Aufsichtsbehörde nicht die Geschäftsberichte, Umsätze und Ergebnisse der Jahre 2025 und 2026 prüfe./rob/bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 02:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 02:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Karolis Kavolelis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Jungheinrich Buy

Unternehmen:
Jungheinrich AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
33,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
23,92 €		 Abst. Kursziel*:
37,96%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
24,78 €		 Abst. Kursziel aktuell:
33,17%
Analyst Name:
Lucas Ferhani 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
41,80 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Jungheinrich AG

10:26 Jungheinrich Buy Jefferies & Company Inc.
10.07.26 Jungheinrich Buy Jefferies & Company Inc.
30.06.26 Jungheinrich Buy Warburg Research
08.06.26 Jungheinrich Buy Jefferies & Company Inc.
19.05.26 Jungheinrich Outperform Bernstein Research
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EQS Group EQS-Adhoc: Jungheinrich AG: Jungheinrich expects to complete sale of its Russian subsidiary in 2026 and adjusts forecast for the 2025 financial year
EQS Group EQS-Adhoc: Jungheinrich AG: Supervisory Board Chairman Rolf Najork to resign from the Supervisory Board of Jungheinrich AG on 31 December 2025
EQS Group EQS-Adhoc: Jungheinrich AG: Jungheinrich signs contract for the sale of its Russian subsidiary and adjusts forecast for the 2025 financial year
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