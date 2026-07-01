Jungheinrich Aktie
Marktkap. 2,52 Mrd. EURKGV 34,87 Div. Rendite 0,82%
WKN 621993
ISIN DE0006219934
Symbol JGHAF
Jungheinrich Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Jungheinrich auf "Buy" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Bei einer Untersuchung durch die Bundesfinanzaufsicht BaFin dürfte es eher um das "Timing" einer bilanziellen Bewertung von Vermögenswerten gehen als um die Bewertung als solche, schrieb Lucas Ferhani in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Wichtig sei, dass die Aufsichtsbehörde nicht die Geschäftsberichte, Umsätze und Ergebnisse der Jahre 2025 und 2026 prüfe./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 02:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 02:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Karolis Kavolelis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Jungheinrich Buy
|Unternehmen:
Jungheinrich AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
33,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
23,92 €
|Abst. Kursziel*:
37,96%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
24,78 €
|Abst. Kursziel aktuell:
33,17%
|
Analyst Name:
Lucas Ferhani
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
41,80 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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