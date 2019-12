FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Jungheinrich nach einer Gewinnwarnung von 32 auf 26 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Hersteller von Flurförder-Fahrzeugen habe einen äußerst pessimistischen Ausblick auf 2020 gegeben, schrieb Analyst Alexander Hauenstein in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Deshalb habe er seine klar unter den Konsensschätzungen liegenden Prognosen massiv gestutzt. Dennoch sei der 25-prozentige Kurseinbruch in Reaktion auf die neuen Ziele überzogen./edh/bek



