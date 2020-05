Aktie in diesem Artikel Kering 439,25 EUR

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Kering auf "Buy" mit einem Kursziel von 589 Euro belassen. Am Markt herrschten seit jeher Missverständnisse über den Luxusgüterkonzern, schrieb Analystin Zuzanna Pusz in einer am Montag vorliegenden Studie. Diese würden einige Anleger bislang davon abhalten, an der Wachstumsgeschichte teilzuhaben./kro/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2020 / 02:23 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.