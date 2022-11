Aktie in diesem Artikel Kering 555,60 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Kering auf "Outperform" mit einem Kursziel von 650 Euro belassen. Analyst Piral Dadhania sieht im Potenzial für neue Filial-Flächen der Marke Gucci in Nordamerika, aber auch weltweit, einen wichtigen Hebel für die Umsatzentwicklung des Luxusgüterkonzerns. Dies schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ajx/ag