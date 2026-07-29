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Symbol KNBHF

JP Morgan Chase & Co.

Knorr-Bremse Neutral

08:01 Uhr
Knorr-Bremse Neutral
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Knorr-Bremse
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Knorr-Bremse nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 108 Euro belassen. Akash Gupta attestierte dem Bremsenhersteller in einer am Mittwoch vorliegenden Ersteinschätzung ein solides zweites Quartal. Der Umsatz und das operative Ergebnis (Ebit) hätten um bis zu vier Prozent über den Konsensschätzungen gelegen. Die für 2030 gesteckten Ziele wirkten auf ihn etwas konservativ./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 19:44 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 19:44 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG

Zusammenfassung: Knorr-Bremse Neutral

Unternehmen:
Knorr-Bremse		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
108,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
108,50 €		 Abst. Kursziel*:
-0,46%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
99,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,32%
Analyst Name:
Akash Gupta 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
115,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:01 Knorr-Bremse Neutral JP Morgan Chase & Co.
16.07.26 Knorr-Bremse Neutral JP Morgan Chase & Co.
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09.07.26 Knorr-Bremse Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.07.26 Knorr-Bremse Buy UBS AG
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