MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Lanxess nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Analyst Markus Mayer lobte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie das starke Abschneiden des Chemiekonzerns im vierten Quartal. Die Zielspanne für den operativen Gewinn (Ebit) sah er im Rahmen der Markterwartungen. Er ergänzte aber, dass der Ausblick bei näherem Hinsehen besser sei, da der Zukauf des US-Unternehmens Emerald in den Konzernaussagen nicht berücksichtigt werde./tih/gl