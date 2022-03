MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Lanxess nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 79 Euro belassen. Der Chemiekonzern habe einen optimistischen, wegen des Krieges in der Ukraine aber vagen Ausblick für 2022 gegeben, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der für das erste Quartal in Aussicht gestellte operative Gewinn liege über den Erwartungen. Das Unternehmen sei in der Lage, steigende Rohstoff- und Energiepreise auf die Kunden umzulegen./mis/stk