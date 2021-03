FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat Lanxess nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 77 Euro belassen. Der Spezialchemiekonzern habe ein widerstandsfähiges Jahr 2020 mit einem trotz einiger Sondereffekte guten Quartal abgeschlossen, schrieb Analyst Tim Jones in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Management habe ungeachtet eines erwartungsgemäß konservativen Ausblicks über einen guten Jahresstart 2021 berichtet. Das operative Ergebnis (Ebitda) sehe er mit 980 Millionen Euro eher am oberen Ende der Zielspanne von 900 Millionen bis einer Milliarde Euro./gl/tih