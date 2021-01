FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Lanxess von 48 auf 63 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Die mögliche Theseo-Übernahme sei zu klein, um für den Spezialchemiekonzern zum Kurstreiber zu werden, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Dienstag vorliegenden Studie. In Erwartung einer dynamischen Konjunkturerholung hob er aber seine Schätzungen an./ag/bek