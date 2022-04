FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktien von Lanxess vor Zahlen für das erste Quartal von 58 auf 46 Euro gesenkt, die Einstufung nach den jüngsten Kursverlusten aber auf "Kaufen" belassen. Die Stimmung für Lanxess wie für die gesamte deutsche Chemieindustrie leide unter Erdgas-Embargoforderungen, die vor allem aus dem Ausland kämen, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Branchenbewertung sei daher zuletzt gefallen. Festzuhalten bleibe aber, dass das operative Geschäft weiterhin durch eine hohe Nachfrage bestimmt werde, die sich in Vollauslastung und Preiserhöhungen zeige. Lanxess habe sich für 2022 vorsichtig optimistisch geäußert./mis/he