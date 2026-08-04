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Symbol LEGIF

Jefferies & Company Inc.

LEG Immobilien Buy

08:01 Uhr
LEG Immobilien Buy
Aktie in diesem Artikel
LEG Immobilien
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für LEG von 90 auf 82 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktie notiere deutlich unter ihrem inneren Wert, sodass Rückkäufe eine gute Verwendung vorhandener Mittel wären, schrieb Pierre-Emmanuel Clouard am Dienstag. Das Management bleibe aber "frustierenderweise" hartnäckig bei seinen Bilanz-Prioritäten./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 10:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: LEG

Zusammenfassung: LEG Immobilien Buy

Unternehmen:
LEG Immobilien		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
82,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
53,30 €		 Abst. Kursziel*:
53,85%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
53,15 €		 Abst. Kursziel aktuell:
54,28%
Analyst Name:
Pierre-Emmanuel Clouard 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
73,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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