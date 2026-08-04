LEG Immobilien Aktie
Marktkap. 4,1 Mrd. EURKGV 3,20 Div. Rendite 3,45%
WKN LEG111
ISIN DE000LEG1110
Symbol LEGIF
LEG Immobilien Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für LEG von 90 auf 82 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktie notiere deutlich unter ihrem inneren Wert, sodass Rückkäufe eine gute Verwendung vorhandener Mittel wären, schrieb Pierre-Emmanuel Clouard am Dienstag. Das Management bleibe aber "frustierenderweise" hartnäckig bei seinen Bilanz-Prioritäten./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 10:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: LEG
Zusammenfassung: LEG Immobilien Buy
|Unternehmen:
LEG Immobilien
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
82,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
53,30 €
|Abst. Kursziel*:
53,85%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
53,15 €
|Abst. Kursziel aktuell:
54,28%
|
Analyst Name:
Pierre-Emmanuel Clouard
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
73,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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