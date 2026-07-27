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LOréal Aktie

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LOréal Aktien-Sparplan
380,45 EUR +8,10 EUR +2,18 %
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380,45 EUR +5,55 EUR +1,48 %
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Marktkap. 198,98 Mrd. EUR

KGV 31,93 Div. Rendite 1,96%
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Symbol LRLCF

UBS AG

LOréal Buy

11:46 Uhr
LOréal Buy
Aktie in diesem Artikel
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
380,45 EUR 8,10 EUR 2,18%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für L'Oreal nach Geschäftszahlen von LVMH auf "Buy" mit einem Kursziel von 430 Euro belassen. Diese hätten recht neutrale Auswirkungen auf L'Oreal, schrieb Guillaume Delmas in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Aktivitäten der Sparte Parfum und Kosmetik von LVMH scheinen dem Experten zufolge auf relativ ähnliche Trends auf dem für L'Oreal relevanten Kosmetikmarkt hinzuweisen./rob/la/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 23:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com

Zusammenfassung: LOréal Buy

Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
430,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
378,10 €		 Abst. Kursziel*:
13,73%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
380,45 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,02%
Analyst Name:
Guillaume Delmas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
409,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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22.07.26 LOréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
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