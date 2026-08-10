LOréal Aktie
Marktkap. 206,39 Mrd. EURKGV 31,93 Div. Rendite 1,96%
WKN 853888
ISIN FR0000120321
Symbol LRLCF
AI Analyse
LOréal Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat L'Oreal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 405 Euro belassen. Das organische Wachstum des Kosmetikkonzerns habe sich nach einer Schwächephase 2024/25 in den vergangenen zwölf Monaten wieder beschleunigt, während die Aktie in diesem Zeitraum unter dem Strich kaum von der Stelle gekommen sei, schrieb Callum Elliott in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Der Marktkonsens gehe für die nächsten zwei Jahre von einem sechsprozentigen organischen Wachstum aus. Das liege deutlich näher an den historischen Bestständen, als es der Aktienkurs vermuten lasse./rob/gl/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 16:04 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 01:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com
Zusammenfassung: LOréal Market-Perform
|Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
405,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
382,95 €
|Abst. Kursziel*:
5,76%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
382,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
5,94%
|
Analyst Name:
Callum Elliott
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
411,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|08:01
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|11.08.26
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|LOréal Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.26
|LOréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|LOréal Kaufen
|DZ BANK
|08:01
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|11.08.26
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|LOréal Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.26
|LOréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|LOréal Kaufen
|DZ BANK
|10.08.26
|LOréal Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.08.26
|LOréal Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|LOréal Buy
|UBS AG
|29.07.26
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|LOréal Buy
|UBS AG
|29.07.26
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|24.06.26
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.06.26
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|08:01
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|11.08.26
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|LOréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research