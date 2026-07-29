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LOréal Aktie

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LOréal Aktien-Sparplan
393,05 EUR +4,60 EUR +1,18 %
STU
363,79 CHF +7,19 CHF +2,02 %
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LOréal jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 203,33 Mrd. EUR

KGV 31,93 Div. Rendite 1,96%
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WKN 853888

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ISIN FR0000120321

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NEU
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Symbol LRLCF

JP Morgan Chase & Co.

LOréal Neutral

13:36 Uhr
LOréal Neutral
Aktie in diesem Artikel
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
393,05 EUR 4,60 EUR 1,18%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für L'Oreal nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 365 Euro belassen. Das um Währungseffekte sowie den Kauf und Verkauf von Unternehmensteilen bereinigte Umsatzwachstum habe die Markterwartung übertroffen, schrieb Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung. Der Gewinn je Aktie hingegen leicht darunter gelegen./rob/la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 22:05 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 22:05 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com

Zusammenfassung: LOréal Neutral

Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
365,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
394,35 €		 Abst. Kursziel*:
-7,44%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
393,05 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-7,14%
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
404,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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13:36 LOréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
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29.07.26 LOréal Outperform RBC Capital Markets
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