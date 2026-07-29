LOréal Aktie
Marktkap. 203,33 Mrd. EURKGV 31,93 Div. Rendite 1,96%
WKN 853888
ISIN FR0000120321
Symbol LRLCF
LOréal Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für L'Oreal nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 365 Euro belassen. Das um Währungseffekte sowie den Kauf und Verkauf von Unternehmensteilen bereinigte Umsatzwachstum habe die Markterwartung übertroffen, schrieb Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung. Der Gewinn je Aktie hingegen leicht darunter gelegen./rob/la/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 22:05 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 22:05 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com
Zusammenfassung: LOréal Neutral
|Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
365,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
394,35 €
|Abst. Kursziel*:
-7,44%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
393,05 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-7,14%
|
Analyst Name:
Celine Pannuti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
404,22 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|13:36
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|29.07.26
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|LOréal Buy
|UBS AG
|13:36
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|29.07.26
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|LOréal Buy
|UBS AG
|29.07.26
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|LOréal Buy
|UBS AG
|08.07.26
|LOréal Buy
|UBS AG
|07.07.26
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|28.05.26
|LOréal Overweight
|Barclays Capital
|29.07.26
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|24.06.26
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.06.26
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|13:36
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|22.07.26
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.07.26
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.