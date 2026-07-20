LOréal Aktie
Marktkap. 201,13 Mrd. EURKGV 31,93 Div. Rendite 1,96%
WKN 853888
ISIN FR0000120321
Symbol LRLCF
LOréal Sell
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für L'Oreal vor Quartalszahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 340 Euro belassen. Das bereinigte Wachstum des Körperpflegekonzerns dürfte sich im zweiten Quartal im Vergleich zum ersten Jahresviertel auf 6,2 Prozent verlangsamt haben, schrieb Tom Sykes in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick./edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 08:35 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com
Zusammenfassung: LOréal Sell
|Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
340,00 €
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
369,75 €
|Abst. Kursziel*:
-8,05%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
366,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-7,23%
|
Analyst Name:
Tom Sykes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
409,13 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|14:46
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|22.07.26
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.07.26
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|LOréal Buy
|UBS AG
|07.07.26
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|14:46
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|22.07.26
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.07.26
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|LOréal Buy
|UBS AG
|07.07.26
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|08.07.26
|LOréal Buy
|UBS AG
|07.07.26
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|28.05.26
|LOréal Overweight
|Barclays Capital
|28.05.26
|LOréal Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.04.26
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|14:46
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|24.06.26
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.06.26
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|04.05.26
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.04.26
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.07.26
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.06.26
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|18.06.26
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.