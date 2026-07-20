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LOréal Aktie

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LOréal Aktien-Sparplan
366,50 EUR -12,95 EUR -3,41 %
STU
340,39 CHF -13,22 CHF -3,74 %
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LOréal jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 201,13 Mrd. EUR

KGV 31,93 Div. Rendite 1,96%
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WKN 853888

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ISIN FR0000120321

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Symbol LRLCF

Deutsche Bank AG

LOréal Sell

14:46 Uhr
LOréal Sell
Aktie in diesem Artikel
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
366,50 EUR -12,95 EUR -3,41%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für L'Oreal vor Quartalszahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 340 Euro belassen. Das bereinigte Wachstum des Körperpflegekonzerns dürfte sich im zweiten Quartal im Vergleich zum ersten Jahresviertel auf 6,2 Prozent verlangsamt haben, schrieb Tom Sykes in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 08:35 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com

Zusammenfassung: LOréal Sell

Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
340,00 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
369,75 €		 Abst. Kursziel*:
-8,05%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
366,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-7,23%
Analyst Name:
Tom Sykes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
409,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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